Eski sevgililer, bazı insanların baş belası, bazı insanların ise, gönül yarası olarak geçmişte kalıyor. Her nasıl kalırsa kalsın eski sevgililere karşı bakış açımız sahip olduğumuz burcun etkisi altında şekilleniyor. Bu nedenle bazı burçlar gerçek bir eski sevgili sendromu yaşarken; bazı burçlar eski sevgilileri hiç var olmamış gibi davranıyor! Peki, eski sevgili sendromunu hangi burç nasıl yaşar? Burçlara göre nasıl bir eski sevgilisiniz? İşte, detaylar…



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