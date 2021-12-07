- 07 Ara 2021 - 18:32

Eski Sevgilisiyle Arkadaş Kalan Burçlar Hangisidir? İşte Eski Sevgiliyle Kanka Olan Burçlar...

Herkesin eski sevgiliye olan bakış açısı bir olmuyor. Bazı insanlar eski sevgilisi ölmüş gibi davranırken, bazı insanlar eski sevgilisinden hemen yeni arkadaş edinebiliyor. Eski sevgilisine kanka gibi davranan o burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Herkesin eski sevgiliye olan bakış açısı bir olmuyor. Bazı insanlar eski sevgilisi ölmüş gibi davranırken, bazı insanlar eski sevgilisinden hemen yeni arkadaş edinebiliyor. Eski sevgilisine kanka gibi davranan o insanların o üç burcun insanından çıkması ise, astrologları bir kez daha haklı çıkarıyor. Öte yandan o burcun insanlarını görenler, şaşkınlığını bir türü gizleyemiyor! Peki, eski sevgilisiyle arkadaş kalabilen burçlar hangisidir? İşte eski sevgiliyle kanka olan burçlar...


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07 Ara 2021 - 18:32 - Burç Haberleri

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