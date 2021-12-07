- 07 Ara 2021 - 23:39

Güzel Psikolog Esra Ezmeci'nin Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı! Psikolog Esra Ezmeci Kaç Yaşında Evli Mi? İşte Estetiksiz O Hali

Ekranların güze psikoloğu olan Esra Ezmeci, yeni hali ile herkesi şaşırtmayı başardı. Şimdilerde FOX TV ekranlarından yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programına danışmanlık yapan Esra Ezmeci ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Ekranların güze psikoloğu olan Esra Ezmeci, yeni hali ile herkesi şaşırtmayı başardı. Şimdilerde FOX TV ekranlarından yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programına danışmanlık yapan Esra Ezmeci, bilgi ve donanımı kadar güzelliği ile de programın izleyicisini büyülemeye başladı. Öte yandan Esra Ezmeci’nin estetiksiz halleri ise, herkesi şoke etmeyi başardı. Peki, psikolog Esra ezmeci kaç yaşında evli mi? Psikolog Esma Ezmeci kimdir, aslen nerelidir? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

07 Ara 2021 - 23:39 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez’in Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Değişimi ‘O Da Mı Estetikli?’ Dedirtti İşte Estetiksiz O Hali... mask
Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez’in Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Değişimi ‘O Da Mı Estetikli?’ Dedirtti İşte Estetiksiz O Hali...
Elçin Sangu Sinem Kobal Mı Benzemeye Çalışıyor? Gören Tanıyamıyor, Tekrar Tekrar Bakıyor! Kiralık Aşk'da Ki Elçin Sangu’yu Unutun mask
Elçin Sangu Sinem Kobal Mı Benzemeye Çalışıyor? Gören Tanıyamıyor, Tekrar Tekrar Bakıyor! Kiralık Aşk'da Ki Elçin Sangu’yu Unutun
Akın Akınözü'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! Sevgilisi Sandra Pestemalciyan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Akın Akınözü'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! Sevgilisi Sandra Pestemalciyan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Defne Samyeli’nden Fizik Şov! Havuz Başında Bikinili Paylaşımlarıyla Tir Tir Titretti! Sosyal Medyayı Coşturdu! mask
Defne Samyeli’nden Fizik Şov! Havuz Başında Bikinili Paylaşımlarıyla Tir Tir Titretti! Sosyal Medyayı Coşturdu!
Müge Anlı’da Bir Yuva Dağıldı, El Kadar Çocuk Yapayalnız Kaldı! Kendisini Yerden Yere Attı! “Bir Anne… mask
Müge Anlı’da Bir Yuva Dağıldı, El Kadar Çocuk Yapayalnız Kaldı! Kendisini Yerden Yere Attı! “Bir Anne…
A101, BİM ve ŞOK Marketin Nutku Tutuldu! O Market Yağ Fiyatlarında İndirim Üzerine İndirim Yaptı! 1000 Yılda Bir Gerçekleşir, Yetişen Bedavaya Alıyor! mask
A101, BİM ve ŞOK Marketin Nutku Tutuldu! O Market Yağ Fiyatlarında İndirim Üzerine İndirim Yaptı! 1000 Yılda Bir Gerçekleşir, Yetişen Bedavaya Alıyor!
Serra Arıtürk'ün Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Kadir Doğulu Sanıyordu! Oyuncu Sevgilisi Mert Ramazan Demir İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Serra Arıtürk'ün Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Kadir Doğulu Sanıyordu! Oyuncu Sevgilisi Mert Ramazan Demir İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Her Şey Kesinleşti, Yapım – Yönetmen Kararını Verdi! mask
Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Her Şey Kesinleşti, Yapım – Yönetmen Kararını Verdi!
Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da Neden Yok, Ayrıldı Mı? Bircan Bali Geri Dönecek Mi? mask
Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da Neden Yok, Ayrıldı Mı? Bircan Bali Geri Dönecek Mi?
Merve Boluğur’dan Eski Eşi Murat Dalkılıç’a Şok Gönderme! Öyle Sözler Dedi Ki, Ortalık Karışacak! mask
Merve Boluğur’dan Eski Eşi Murat Dalkılıç’a Şok Gönderme! Öyle Sözler Dedi Ki, Ortalık Karışacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Güzel Psikolog Esra Ezmeci'nin Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı! Psikolog Esra Ezmeci Kaç Yaşında Evli Mi? İşte Estetiksiz O Hali mask
Güzel Psikolog Esra Ezmeci'nin Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı! Psikolog Esra Ezmeci Kaç Yaşında Evli Mi? İşte Estetiksiz O Hali
Elçin Sangu Sinem Kobal Mı Benzemeye Çalışıyor? Gören Tanıyamıyor, Tekrar Tekrar Bakıyor! Kiralık Aşk'da Ki Elçin Sangu’yu Unutun mask
Elçin Sangu Sinem Kobal Mı Benzemeye Çalışıyor? Gören Tanıyamıyor, Tekrar Tekrar Bakıyor! Kiralık Aşk'da Ki Elçin Sangu’yu Unutun
Hangi Burç Çocukları Çok Sever? İşte Çocuk Görünce İçleri Eriyen Merhametli Burçlar… mask
Hangi Burç Çocukları Çok Sever? İşte Çocuk Görünce İçleri Eriyen Merhametli Burçlar…
Akın Akınözü'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! Sevgilisi Sandra Pestemalciyan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Akın Akınözü'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! Sevgilisi Sandra Pestemalciyan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Aras Evlenmeye Karar Verdi! Volkan ve Ali Krizleri Geçirdi, Yakında Düğün Var! mask
Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Aras Evlenmeye Karar Verdi! Volkan ve Ali Krizleri Geçirdi, Yakında Düğün Var!
Hangi Burç Yumuşak Karakterlidir? İşte İyi Ahlaklı ve Merhametli O Burçlar… mask
Hangi Burç Yumuşak Karakterlidir? İşte İyi Ahlaklı ve Merhametli O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status