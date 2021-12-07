Güzel Psikolog Esra Ezmeci'nin Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı! Psikolog Esra Ezmeci Kaç Yaşında Evli Mi? İşte Estetiksiz O Hali
Ekranların güze psikoloğu olan Esra Ezmeci, yeni hali ile herkesi şaşırtmayı başardı. Şimdilerde FOX TV ekranlarından yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programına danışmanlık yapan Esra Ezmeci ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Ekranların güze psikoloğu olan Esra Ezmeci, yeni hali ile herkesi şaşırtmayı başardı. Şimdilerde FOX TV ekranlarından yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programına danışmanlık yapan Esra Ezmeci, bilgi ve donanımı kadar güzelliği ile de programın izleyicisini büyülemeye başladı. Öte yandan Esra Ezmeci’nin estetiksiz halleri ise, herkesi şoke etmeyi başardı. Peki, psikolog Esra ezmeci kaç yaşında evli mi? Psikolog Esma Ezmeci kimdir, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
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07 Ara 2021 - 23:39 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.