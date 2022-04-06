Ünlü Psikolog Esra Ezmeci'nin Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı! Psikolog Esra Ezmeci Kaç Yaşında Evli Mi? İşte Estetiksiz O Hali

Ekranların güze psikoloğu olan Esra Ezmeci, yeni hali ile herkesi şaşırtmayı başardı. Şimdilerde FOX TV ekranlarından yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programına danışmanlık yapan Esra Ezmeci, bilgi ve donanımı kadar güzelliği ile de programın izleyicisini büyülemeye başladı. Öte yandan Esra Ezmeci’nin estetiksiz halleri ise, herkesi şoke etmeyi başardı. Peki, psikolog Esra ezmeci kaç yaşında evli mi? Psikolog Esma Ezmeci kimdir, aslen nerelidir? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!