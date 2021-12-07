- 07 Ara 2021 - 23:29

Elçin Sangu Sinem Kobal Mı Benzemeye Çalışıyor? Gören Tanıyamıyor, Tekrar Tekrar Bakıyor! Kiralık Aşk'da Ki Elçin Sangu’yu Unutun

Son dizisinin tutmamasının ardından ekranlara kısa süre içerisinde veda eden Elçin Sangu, imajında değişiklik yapmaya karar verdi. Değişiklik sonrası herkesi şaşırtan Elçin Sangu ile ilgili detaylar haberimizde...

Son dizisinin tutmamasının ardından ekranlara kısa süre içerisinde veda eden Elçin Sangu, imajında değişiklik yapmaya karar verdi. Değişiklik sonrası herkesi şaşırtan Elçin Sangu, Sinem Kobal’a benzetildi. Şimdilerde Sinem Kobal’a olan benzerliği ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Elçin Sangu, imajındaki değişikliği ile hayranlarını bir hayli şaşırttı. Peki, Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Elçin Sangu’nun sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…


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07 Ara 2021 - 23:29 - Magazin

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