Elçin Sangu Sinem Kobal Mı Benzemeye Çalışıyor? Gören Tanıyamıyor, Tekrar Tekrar Bakıyor! Kiralık Aşk'da Ki Elçin Sangu’yu Unutun
Son dizisinin tutmamasının ardından ekranlara kısa süre içerisinde veda eden Elçin Sangu, imajında değişiklik yapmaya karar verdi. Değişiklik sonrası herkesi şaşırtan Elçin Sangu ile ilgili detaylar haberimizde...
Son dizisinin tutmamasının ardından ekranlara kısa süre içerisinde veda eden Elçin Sangu, imajında değişiklik yapmaya karar verdi. Değişiklik sonrası herkesi şaşırtan Elçin Sangu, Sinem Kobal’a benzetildi. Şimdilerde Sinem Kobal’a olan benzerliği ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Elçin Sangu, imajındaki değişikliği ile hayranlarını bir hayli şaşırttı. Peki, Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Elçin Sangu’nun sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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07 Ara 2021 - 23:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.