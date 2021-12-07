- 07 Ara 2021 - 23:29

Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Aras Evlenmeye Karar Verdi! Volkan ve Ali Krizleri Geçirdi, Yakında Düğün Var!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Aras ve Asya evlenmeye karar verdi! Volkan ve Ali kriz geçirirken; yakında düğün olduğu resmen ortaya çıktı! Seyirciler çıldırıp; kafayı yerken yeni bölüm fragmanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Cansu Dere gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı resmen ortaya çıktı. Asya ve Aras’ın yakınlaşmasının ardından seyirciler çıldırmış ve sosyal medya Sadakatsiz dizisini TT yapmıştı. Yeni sezonu gümbür gümbür başlayan ve yine aynı şekilde gümbür gümbür devam eden Sadakatsiz dizisinde yakında bir düğünün olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Ara 2021 - 23:29 Ankara- Yaşam

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