Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Aras Evlenmeye Karar Verdi! Volkan ve Ali Krizleri Geçirdi, Yakında Düğün Var!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Aras ve Asya evlenmeye karar verdi! Volkan ve Ali kriz geçirirken; yakında düğün olduğu resmen ortaya çıktı! Seyirciler çıldırıp; kafayı yerken yeni bölüm fragmanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Cansu Dere gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı resmen ortaya çıktı. Asya ve Aras’ın yakınlaşmasının ardından seyirciler çıldırmış ve sosyal medya Sadakatsiz dizisini TT yapmıştı. Yeni sezonu gümbür gümbür başlayan ve yine aynı şekilde gümbür gümbür devam eden Sadakatsiz dizisinde yakında bir düğünün olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.