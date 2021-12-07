- 07 Ara 2021 - 17:49 G: 07 Ara 2021 - 17:53

Masterchef Mavi Takım Kaptanı Kıyameti Yaşattı! Kimsenin Aklının Ucundan Geçmedi, Seyirci Delirdi! Her Şey Ortaya Çıktı!

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bir haftaya daha başladı. 16’ncı haftası ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan MasterChef Türkiye 2021 yarışması ile son bilgiler haberimizde...

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bir haftaya daha başladı. 16’ncı haftası ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 9 kişi ile yeni bir hafta yarışına başlamak için takımlarını da belirledi. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında mavi takım kaptanını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında neler oldu? MasterChef Türkiye 2021 yarışması son takımı nasıl şekillendi? MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında yeni takımlar belli oldu mu? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

07 Ara 2021 - 17:49 - Masterchef Türkiye 2021

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