Masterchef Mavi Takım Kaptanı Kıyameti Yaşattı! Kimsenin Aklının Ucundan Geçmedi, Seyirci Delirdi! Her Şey Ortaya Çıktı!
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bir haftaya daha başladı. 16’ncı haftası ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan MasterChef Türkiye 2021 yarışması ile son bilgiler haberimizde...
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bir haftaya daha başladı. 16’ncı haftası ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 9 kişi ile yeni bir hafta yarışına başlamak için takımlarını da belirledi. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında mavi takım kaptanını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında neler oldu? MasterChef Türkiye 2021 yarışması son takımı nasıl şekillendi? MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında yeni takımlar belli oldu mu? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
07 Ara 2021 - 17:49 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.