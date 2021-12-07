- 07 Ara 2021 - 17:52 G: 07 Ara 2021 - 17:56

Asgari Ücrette Karar Çıktı! 4000 Bin Lira Oluyor Mu? Ağızlar Açık Kaldı, Gündem Değişti! Neler Oluyor?

Tüm Türkiye’nin gözünü ve kulağını Ankara’ya çevirten asgari ücretin 2022 yılındaki miktarı konusu, şimdilerde yavaş yavaş belli olmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun başladığı toplantıların ardından dillendirmeye başlanan ücretler, işçinin yüzünü güldürmeye başladı. İşte 2022 yılında verilmesi düşünen asgari ücretle ilgili detaylar...

Tüm Türkiye’nin gözünü ve kulağını Ankara’ya çevirten asgari ücretin 2022 yılındaki miktarı konusu, şimdilerde yavaş yavaş belli olmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun başladığı toplantıların ardından dillendirmeye başlanan ücretler, işçinin yüzünü güldürmeye başladı. Açıklamaya günler kala ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan’dan ücret sinyali geldi! Peki, asgari ücret 4 Bin TL olacak mı? 2022 yılı asgari ücret belli oldu mu? 2022 yılı asgari ücret ne kadar olacak? İşte, detaylar…


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07 Ara 2021 - 17:52 - Ekonomi

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