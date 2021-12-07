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07 Ara 2021 - 17:55

Masterchef Türkiye’de Skandal Karar! Acun Ilıcalı Somer Sivrioğlu’na Söyletti! Bundan Sonra Böyle…

Her bölümü ile nefes kesen bir macera sunmaya devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Final tarihini de belirleyen MasterChef Türkiye 2021 ile ilgili detaylar haberimizde...