Esra Erol’daki Fatma Hakkında Şok Gerçek! Seyirciler Delirdi, Çıldırdı! Bir Hamilelik Yaşayan Fatma…
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, geçtiğimiz gün yayınlanan programında akıl almaz bir olaya tanıklık etti. Programa daha önce katılan Fatma’nın programa yeniden gelmesi herkesi şaşırtırken yaşadığı zor olaylarla ilgili detaylar haberimizde...
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, geçtiğimiz gün yayınlanan programında akıl almaz bir olaya tanıklık etti. Programa daha önce katılan Fatma’nın programa yeniden gelmesi herkesi şaşırtırken; neden geri geldiğini açıklaması stüdyodaki seyirciyi adeta şoke etti. Bunun üzerine gözlerini Esra Erol’da programına çeviren seyircisi, Fatma’nın yaşadığı kabus dolu o anları merak etmeye başladı! Peki, Esra Erol’da Fatma olayı ne? Esra Erol’da programının son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…
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07 Ara 2021 - 22:59 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.