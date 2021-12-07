- 07 Ara 2021 - 22:59

Esra Erol’daki Fatma Hakkında Şok Gerçek! Seyirciler Delirdi, Çıldırdı! Bir Hamilelik Yaşayan Fatma…

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, geçtiğimiz gün yayınlanan programında akıl almaz bir olaya tanıklık etti. Programa daha önce katılan Fatma’nın programa yeniden gelmesi herkesi şaşırtırken yaşadığı zor olaylarla ilgili detaylar haberimizde...

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, geçtiğimiz gün yayınlanan programında akıl almaz bir olaya tanıklık etti. Programa daha önce katılan Fatma’nın programa yeniden gelmesi herkesi şaşırtırken; neden geri geldiğini açıklaması stüdyodaki seyirciyi adeta şoke etti. Bunun üzerine gözlerini Esra Erol’da programına çeviren seyircisi, Fatma’nın yaşadığı kabus dolu o anları merak etmeye başladı! Peki, Esra Erol’da Fatma olayı ne? Esra Erol’da programının son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…


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07 Ara 2021 - 22:59 - Gündem

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