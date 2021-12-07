Masterchef’te İlk Eleme Adayı İfşalandı! Daha Başlamasına Saatler Var Ama Her Şey Açıklandı! Pazar Günü Şenlik Var…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ise Mavi Takım ve Kırmızı Takım belli olmuştu. Mavi Takım kaptanı Hasan olurken; Kırmızı takım kaptanı ise Hasan tarafından; “Mert’le benim kapanmamış bir hesabım var o yüzden Mert’i seçiyorum” yorumlarında bulunmuştu. Şimdi ise eleme adayı resmen ortaya çıktı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!