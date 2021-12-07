- 07 Ara 2021 - 18:28 G: 07 Ara 2021 - 18:38

Masterchef’te İlk Eleme Adayı İfşalandı! Daha Başlamasına Saatler Var Ama Her Şey Açıklandı! Seyirci Bayram Edecek! Pazar Günü Şenlik Var…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ilk eleme adayı resmen belli oldu! Yeni bölümün başlamasına saatler ver ama her şey tek tek ortaya çıktı! Bununla birlikte ilk eleme adayını görenler bayram ettiklerini ve Pazar gününü iple çektiklerini dile getirdiler. İşte Masterchef yarışmasında eleme adayı olan ilk isim…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ise Mavi Takım ve Kırmızı Takım belli olmuştu. Mavi Takım kaptanı Hasan olurken; Kırmızı takım kaptanı ise Hasan tarafından; “Mert’le benim kapanmamış bir hesabım var o yüzden Mert’i seçiyorum” yorumlarında bulunmuştu. Şimdi ise eleme adayı resmen ortaya çıktı!

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07 Ara 2021 - 18:28 Ankara- Yaşam

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