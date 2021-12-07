Müge Anlı’da Bir Yuva Dağıldı, El Kadar Çocuk Yapayalnız Kaldı! Kendisini Yerden Yere Attı! “Kimse Umurumda Değil” Bir Anne…

Kısa bir süre önce Serkan Bey, eşinin evden kaçtığını dile getirmiş ve eşine geri dön çağrısında bulunmuştu. Müge Anlı ve ekibi ise hızla çalışmalara başlamış ve Serkan’ın eşi Zehra’ya ulaşmıştı. Eşi için “O çok saf birisidir. Onu kandırırlar. Ne olur bulalım Müge Hanım” yorumunda bulunmuştu. Müge Anlı ise eşini bulduğunu dile getirdi ve tüm ipler koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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