A101, BİM ve ŞOK Marketin Nutku Tutuldu! O Market Yağ Fiyatlarında İndirim Üzerine İndirim Yaptı! 1000 Yılda Bir Gerçekleşir, Yetişen Bedavaya Alıyor!
Milyonlarca vatandaşın kalbini yapmış olduğu indirimlerle çalan A101, Bim ve Şok Marketler, kısa bir süre önce yağ çeşitlerinde indirim üzerine indirim yapmıştı. Sınırlı sayıda raflara dizilen ve sadece uygun fiyatlara yetişinin aldığı yağ fiyatlarına bir indirimde Trendyol’dan geldi! Türkiye’nin sanal marketi olmakta çığır açmış olan Trendyol, halkın ihtiyacını karşılayacak olan tüm ürünleri bir kategoride topladı ve zamlara resti çekti! Peki, yağ fiyatları ne kadar oldu?
Dolar kurundaki hızlı artış vatandaşın cebine de aynı hızda yansımıştı. Marketlerde uygun fiyatlara alınan tüm ürünler kısa sürede zamlanmış ve yeni etiketleri basılmıştı. Trendyol ise bu zamlara inat, litre litre yağı en uyguna satmaya başladı ve 1000 yılda bir gerçekleşecek bir kampanyaya imzasını attı! İşte yetişenin en uygun fiyatlara alacağı o ürünler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.