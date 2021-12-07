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07 Ara 2021 - 19:25

A101, BİM ve ŞOK Marketin Nutku Tutuldu! O Market Yağ Fiyatlarında İndirim Üzerine İndirim Yaptı! 1000 Yılda Bir Gerçekleşir, Yetişen Bedavaya Alıyor!

Milyonlarca vatandaşın kalbini yapmış olduğu indirimlerle çalan A101, Bim ve Şok Marketler, kısa bir süre önce yağ çeşitlerinde indirim üzerine indirim yapmıştı. Sınırlı sayıda raflara dizilen ve sadece uygun fiyatlara yetişinin aldığı yağ fiyatlarına bir indirimde Trendyol’dan geldi! Türkiye’nin sanal marketi olmakta çığır açmış olan Trendyol, halkın ihtiyacını karşılayacak olan tüm ürünleri bir kategoride topladı ve zamlara resti çekti! Peki, yağ fiyatları ne kadar oldu?