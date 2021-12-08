8 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 8 Aralık 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın her bölgesinde düzenli olarak elektrik altyapısı çalışmaları yürüten EDAŞ, çalışmalarını bugün de sürdürüyor. Gerçekleştirdiği çalışmalar esnasında ortaya elektrik kesintileri çıkarabilen EDAŞ, başkentlilerin çeşitli sorulara cevap aramasına neden oluyor. Peki, 8 Aralık Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 8 Aralık Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…