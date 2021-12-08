Sultan Vahdettin Nerede Ve Ne Zaman Öldü? Sultan Vahdettin’in Mezarının Nerede Olduğunu Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçeği Duyan İnanamadı!
Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahı olan Sultan Vahdettin, ölümü ile tarih severleri meraklandırmaya başladı. Osmanlı toprakları dışında yaşamını kaybeden Sultan Vahdettin ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahı olan Sultan Vahdettin, ölümü ile tarih severleri meraklandırmaya başladı. Osmanlı toprakları dışında yaşamını kaybeden Sultan Vahdettin’in Türkiye Cumhuriyeti topraklarına gömülmediğini de öğrenen tarih severler, konu ile ilgili sorularına yanıt arar hale geldi. Öte yandan Sultan Vahdettin’in mezarının olduğu yeri görenler, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Sultan Vahdettin nerede ve ne zaman öldü? Sultan Vahdettin’in mezarı nerede? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
08 Ara 2021 - 09:10 - Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.