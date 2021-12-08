Kanuni Sultan Süleyman Nereleri Fethetti? Kanuni Sultan Süleyman Ne Kadar Toprak Aldığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçeği Duyan İnanamadı!

Osmanlı İmparatorluğu’nun en çok toprağa hükmeden padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, fethettiği toprakların metrekaresi ile herkesi şaşkına çevirmeyi başarıyor. Elde ettiği başarılarının yanı sıra dünyada hüküm sürdüğü bölgeleri görenlerin ise, şaşkınlığı adeta iki kat artıyor! Peki, Kanuni Sultan Süleyman nereleri fethetti? Kanuni Sultan Süleyman ne kadar toprak aldı? İşte, detaylar…



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