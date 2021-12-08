IV. Mehmed (Avcı Mehmed) Neden Tahttan İndirildi? IV. Mehmed'in Tahta Çıktığı Yaşı Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçeği Duyan İnanamadı!

Osmanlı padişahları yaşamları ve yaşadıkları ile her dönem tarih severlerin dikkatini çekiyor. Özellikle tahta çıktığındaki yaşı ve tahttan iniş hikayesi ile diğer padişahlardan daha çok merak edilen IV. Mehmed ise, şimdilerde tarih severlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Öte yandan IV. Mehmed’in tahta çıktığı yaşı görenler ise, şaşkınlığını istese de gizleyemiyor! Peki, IV. Mehmed (Avcı Mehmed) neden tahttan indirildi? IV. Mehmed'in tahta çıktığında yaşı kaçtı? İşte, detaylar…



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