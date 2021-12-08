Yasak Elma Dizisine Koronavirüs Şoku! Çekimler Durduruldu, Seyirci Şoke Oldu! Apar Topar Karantinaya Alındı!

Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinden kötü haber geldi. Bir oyuncunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıkarken; diğer oyuncularda da herhangi bir sağlık sorunu var mı merak konusu haline geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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