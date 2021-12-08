Yasak Elma Dizisine Koronavirüs Şoku! Çekimler Durduruldu, Seyirci Şoke Oldu! Apar Topar Karantinaya Alındı!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da koronavirüs şoku! Bir oyuncunun testinin pozitif çıkmasıyla birlikte çekimler resmen durduruldu! Seyirciyi şoke eden bu gelişme, ağızların açık kalmasına neden oldu. Apar topar karantinaya alınan ismin sağlık durumu ise merak konusu oldu! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinden kötü haber geldi. Bir oyuncunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıkarken; diğer oyuncularda da herhangi bir sağlık sorunu var mı merak konusu haline geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.