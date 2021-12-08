Masterchef Yarışmasında Tüm Yarışmacılar Birbirine Girdi! Şeflerin Önünde Ağızlar Açık Kaldı! Acun Medya...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tüm yarışmacılar birbirine girdi. Şeflerin gözü önünde tartışan yarışmacılar, ağızları açık bıraktı. Acun Medya’da bir ilk yaşanırken; koca bir takım resmen eridi gitti! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım arasında büyük bir kriz çıktı! Ne yemek yapacaklarını bilen Mavi takıma karşın; hiçbir fikri olmayan Kırmızı Takım büyük bir mücadele verdi. Mavi takım ise kazandığı yarışma sonrasında tartışma yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.