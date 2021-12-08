Masterchef Yarışmasında Tüm Yarışmacılar Birbirine Girdi! Şeflerin Önünde Ağızlar Açık Kaldı! Acun Medya...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım arasında büyük bir kriz çıktı! Ne yemek yapacaklarını bilen Mavi takıma karşın; hiçbir fikri olmayan Kırmızı Takım büyük bir mücadele verdi. Mavi takım ise kazandığı yarışma sonrasında tartışma yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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