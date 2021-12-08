- 08 Ara 2021 - 13:18 G: 08 Ara 2021 - 13:46

Hangi Burç Köpek Gibi Çalışıyor? İşte 7 – 24 Çalışmak Zorunda Kalan Burçlar…

Her insanın iş ile kurduğu bağ aynı olmuyor. Bazı insanlar işi sadece profesyonel alan olarak görüp, çalışması gerektiği kadar çalışırken; bazı insanlar işi yaşam biçimi haline getiriyor ve gece gündüz çalışmayı tercih ediyor. Sizde köpek gibi çalışan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her insanın iş ile kurduğu bağ aynı olmuyor. Bazı insanlar işi sadece profesyonel alan olarak görüp, çalışması gerektiği kadar çalışırken; bazı insanlar işi yaşam biçimi haline getiriyor ve gece gündüz çalışmayı tercih ediyor. İnsanların kişilik özelliklerini etkilediği bilinen burçların iş ilişkisini de etkilediğini savunan astrologlar ise, o burcun insanların gerçek bir işkolik olduğunu savunuyor. Öte yandan o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç köpek gibi çalışıyor? İşte 7 – 24 çalışmak zorunda kalan burçlar…


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08 Ara 2021 - 13:18 - Burç Haberleri

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