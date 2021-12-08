- 08 Ara 2021 - 20:30

Masterchef Kazanan Takım İfşa Edildi! Sinir Krizleri Yaşanacak, Delirecekler! Tüm Takım Potaya Bile Gidebilir!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanan takım ifşa edildi. Sinir krizlerinin yaşanacağı Masterchef yarışmasında yarışmacılarında delireceği fragmanda görüldü. Kaybeden takımdan tüm takımın eleme adayı olabileceği düşünülürken; skandal bir olay daha yaşandı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışmasının son bölümünde ise Mavi takım ve Kırmızı Takım arkasında kriz üzerine kriz çıkmıştı. Çay saati konsepti altında tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar çıkaran yarışmacılardan kazanan takım ise Mavi takım olmuştu. Peki, neler oluyor?

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08 Ara 2021 - 20:30 Ankara- Yaşam

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