Masterchef Kazanan Takım İfşa Edildi! Sinir Krizleri Yaşanacak, Delirecekler! Tüm Takım Potaya Bile Gidebilir! Öyle Bir Şey Oldu Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışmasının son bölümünde ise Mavi takım ve Kırmızı Takım arkasında kriz üzerine kriz çıkmıştı. Çay saati konsepti altında tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar çıkaran yarışmacılardan kazanan takım ise Mavi takım olmuştu. Peki, neler oluyor?

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