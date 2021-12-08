Hangi Burç Aşırı Utangaçtır? İşte İki Lafı Bir Araya Getiremeyen Burçlar…

Her insan, toplulukta inanılmaz derecede samimi ya da açık olamıyor. Bazı insanlar inanılmaz derecede utangaç olarak dünyaya gelebiliyor. Kişilerin özellikleri üzerinde etkisi olduğu kanıtlanmış olan burçlar elbette bu konuda da devreye giriyor ve o burcun insanlarının utangaçlıktan öldüğünü adeta gözler önüne sermiş bulunuyor! Peki, hangi burç aşırı utangaçtır? İşte iki lafı bir araya getiremeyen burçlar…



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