Hangi Burç Aşırı Bahtsızdır? İşte Allah’ın Her Günü Feleğin Sillesini Yiyen En Bahtsız Burçlar…
Bahtsızlık denince bazı insanlar adeta bela mıknatısı gibi çalışıyor. Etrafındaki her olayda kötüyü çeken ve kötü olaylar hep başına gelen o insanların ortak özelliği ise, sahip oldukları burçlar oluyor. Sizde bahtsız burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bahtsızlık denince bazı insanlar adeta bela mıknatısı gibi çalışıyor. Etrafındaki her olayda kötüyü çeken ve kötü olaylar hep başına gelen o insanların ortak özelliği ise, sahip oldukları burçlar oluyor. Evet, astrologlara göre Zodyak kuşağının üç burcu bela mıknatısını olduğunu çoktan kanıtlamış bulunuyor. Öte yandan o burcun insanlarını görenler, elinde olmadan hayrete düşüyor! Peki, hangi burç aşırı bahtsızdır? İşte Allah’ın her günü feleğin sillesini yiyen burçlar…
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08 Ara 2021 - 16:59 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.