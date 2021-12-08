- 08 Ara 2021 - 16:59

Hangi Burç Aşırı Bahtsızdır? İşte Allah’ın Her Günü Feleğin Sillesini Yiyen En Bahtsız Burçlar…

Bahtsızlık denince bazı insanlar adeta bela mıknatısı gibi çalışıyor. Etrafındaki her olayda kötüyü çeken ve kötü olaylar hep başına gelen o insanların ortak özelliği ise, sahip oldukları burçlar oluyor. Sizde bahtsız burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bahtsızlık denince bazı insanlar adeta bela mıknatısı gibi çalışıyor. Etrafındaki her olayda kötüyü çeken ve kötü olaylar hep başına gelen o insanların ortak özelliği ise, sahip oldukları burçlar oluyor. Evet, astrologlara göre Zodyak kuşağının üç burcu bela mıknatısını olduğunu çoktan kanıtlamış bulunuyor. Öte yandan o burcun insanlarını görenler, elinde olmadan hayrete düşüyor! Peki, hangi burç aşırı bahtsızdır? İşte Allah’ın her günü feleğin sillesini yiyen burçlar…


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08 Ara 2021 - 16:59 - Burç Haberleri

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