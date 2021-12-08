Bazı insanlar her zaman çok konuşup, şen şakrak bir muhabbet ile çevresindeki herkesi etkisi altına alırken; bazı insanlar her zaman susmayı tercih ediyor. Sevinçlerini ve acılarını her zaman içlerinde yaşayan o kişilerinin en önemli özelliği ise, ortak burçlara sahip olarak dünyaya gelmeleri oluyor. Zodyak kuşağının üç burcuna sahip olan o kişilerin sessizliğinde bile çok şey sakladığını düşünen astrologlar, herkesi ikna edecek çalışmalarını çoktan yapmış bulunuyor! Peki, hangi burç sessizliğinde çok ses saklıyor? İşte konuşmaması bile olay yaratan burçlar…



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