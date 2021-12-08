- 08 Ara 2021 - 14:07 G: 08 Ara 2021 - 14:12

Masterchef Türkiye’de Eski Defterler Kapandı! Somer Şef Her Şeyi Açıkladı, Eleme Adayı Ortaya Çıktı! Pazar Kıyamet Var!

Türkiye’nin fenomen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde ortalık bir hayli karıştı. Bu haftadan itibaren formatta bir değişikliğe giden MasterChef Türkiye 2021 yarışması ile ilgili detaylar haberimizde...

Türkiye’nin fenomen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde ortalık bir hayli karıştı. Bu haftadan itibaren formatta bir değişikliğe giden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, ilk eleme adayının belirlenmesinin ardından seyircisini bir hayli meraklandırmaya başladı. Öte yandan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının bu haftaki ilk eleme adayını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında haftanın ilk eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye 7 Aralık 2021 eleme adayı kim? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

08 Ara 2021 - 14:07 - Masterchef Türkiye 2021

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