- 08 Ara 2021 - 14:01 G: 08 Ara 2021 - 14:14

Erkan Petekkaya’dan Acı Haber Geldi! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, İlk Açıklamayı Yaptı! Ameliyat Masası Gerçeği Tir Tir Titretti!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Erkan Petekkaya’dan acı haber resmen geldi. TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’da Delikanlı Sadi karakterine hayat vererek; adını duyuran şimdilerde Sana Söz dizisinde başrol olarak bulunan Erkan Petekkaya, kısa bir süre önce apar topar bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık sorunları hakkında ilk kez açıklama yapan Erkan Petekkaya, hayranlarını ise ameliyat masası gerçeğiyle korkuttu!

Kırmızı Oda dizisinden sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programını dizi olarak ele alan Sana Söz dizisinde komiser Ömer karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Tam 4 yıl önce böbreklerinden rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Erkan Petekkaya aynı sorunları geçtiğimiz günlerde de yaşadı!

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08 Ara 2021 - 14:01 Ankara- Yaşam

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