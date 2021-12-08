Fahriye Evcen’in Oğlundan Şok Çıkış! O Soruya Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Her Şey Ortaya Çıktı! Fahriye – Burak Özçivit Çifti Şoke Oldu!

Ünlü çiftlerden en popülerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz akşam çıktıkları yemeğin ardından magazin basınını adeta kahkahaya boğdu. Çiftin evliliklerinden dünyaya gelen Karan isimli oğullarının magazin basınının sorularını yanıtlaması herkesi şaşırtırken, verdiği cevaplar muhabirleri güldürmeyi başardı. Öte yandan şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu isimli dizide oynayan Fahriye Evcen, rolü ile ilgili de ilk kez konuştu! Peki, Fahriye Evcen ne dedi? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan magazin basınına ne dedi? İşte, detaylar…



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