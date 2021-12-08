Masterchef Pelin’den Şok Hasan Açıklaması! İsimleri Aşk Dedikodularına Karışmıştı, Her Şeyi İfşa Etti! Perde Arkası Aralandı, Kimse Bunu Beklemiyordu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten kısa bir süre önce elenen Pelin Zaman’dan şok Hasan açıklaması geldi. İsimleri aşk dedikodularına karışan ikiliden Pelin Zaman her şeyi ifşa etti. Perde arkasını aralayan Pelin Zaman’dan kimse bu açıklamayı beklemiyordu. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan geçtiğiniz haftalarda elenen Pelin Zaman, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla şok etmişti. Yarışmadan elendikten sonra Mehmet Şefin elinden tuttuğu Pelin Zaman, MYK restoranda pastacılık eğitimi alacak ve kendisini o mevkide geliştirecekti. Şimdi ise Hasan Biltekin’le aşk dedikodularına öyle bir yanıt verdi ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.