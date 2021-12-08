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08 Ara 2021 - 14:28

Masterchef Pelin’den Şok Hasan Açıklaması! İsimleri Aşk Dedikodularına Karışmıştı, Her Şeyi İfşa Etti! Perde Arkası Aralandı, Kimse Bunu Beklemiyordu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten kısa bir süre önce elenen Pelin Zaman’dan şok Hasan açıklaması geldi. İsimleri aşk dedikodularına karışan ikiliden Pelin Zaman her şeyi ifşa etti. Perde arkasını aralayan Pelin Zaman’dan kimse bu açıklamayı beklemiyordu. Peki, neler oluyor?