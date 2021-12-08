İbrahim Tatlıses Sanal Linç Kurbanı Olmuştu, O Kurumdan Açıklama Geldi! Twitter’ı Sallamıştı...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, Altın Kelebek ödülü almasıyla sanal linç kurbanı olmuştu. Twiiter’ı sallayan bu durum, 8,9 şiddetinde depreme neden olmuştu. Şimdi ise o kurumdan açıklama geldi! Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz günlerde 47. Düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni’nde usta sanatçı İbrahim Tatlıses 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olmuştu. Bunun üzerine birçok kişi İbrahim Tatlıses’in kadınlar hakkında yaptığı açıklamaları ve şiddet uyguladığını öne sürerek; boykotta bulunmuştu. Olaya sessiz kalmayan ve sponsorluğunu yaptığı Altın Kelebek adına Pantene kurumu şok bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.