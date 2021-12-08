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08 Ara 2021 - 20:31

İbrahim Tatlıses Sanal Linç Kurbanı Olmuştu, O Kurumdan Açıklama Geldi! Twitter’ı Sallamıştı...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, Altın Kelebek ödülü almasıyla sanal linç kurbanı olmuştu. Twiiter’ı sallayan bu durum, 8,9 şiddetinde depreme neden olmuştu. Şimdi ise o kurumdan açıklama geldi! Peki, neler oluyor?