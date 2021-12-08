Masterchef Yarışmasında Ortalık Karıştı! Sergen ve O İsme Diskalifiye Şoku Geldi! Birbirlerine Girmişlerdi…

Türkiye’nin fenomen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, olaylı bir bölümü için hazırlıklara başladı. Bu akşam TV8 ekranlarından yayınlanacak olan 130.bölümünün tanıtımını seyircisi ile paylaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, olaylı bir bölümünün geleceğinin sinyalini verdi. Gerginliklerin hat safhada olacağı MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında o iki yarışmacı arasında çıkacak olan tartışma ise, akıllara diskalifiye kartını getirdi! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2021 yarışmasından diskalifiye olacak olan o isim kim? İşte, detaylar…



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