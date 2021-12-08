Masterchef Dilara ve Mehmet Şef Hakkında Tokat Gibi Gerçek! Aralarındaki Bağ Şok Etti, Perde Arkası Şok Etti! Meğer Dilara ve Mehmet Şef…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve “Dünyanın en zorlu yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’e bu yıl katılan Dilara Başaran tam 6 yıl boyunca bu işi yaptığını da dile getirmişti. Şeflerden övgü dolu yorumlar alan Dilara Başaran, yarışmasının son 9’una kadar kalmayı başarmıştı. Yarışmada kalan son iki kadından biri olan Dilara Başaran’ın Mehmet Şefle olan bağı ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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