Masterchef Dilara ve Mehmet Şef Hakkında Tokat Gibi Gerçek! Aralarındaki Bağ Şok Etti, Perde Arkası Şok Etti! Meğer Dilara ve Mehmet Şef…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara ve Mehmet Şefin arasındaki bağ şoke etti. Tokat gibi bir gerçek ortaya çıkarken; perde arkası da aralandı. Birçok kişi Mehmet Şef ve Dilara Başaran hakkında çıkan bu iddiaları torpil doğuracağından; mide bulandırıcı olarak bulduklarını dile getirdi. Meğer Dilara Başaran ve Mehmet Şef…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve “Dünyanın en zorlu yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’e bu yıl katılan Dilara Başaran tam 6 yıl boyunca bu işi yaptığını da dile getirmişti. Şeflerden övgü dolu yorumlar alan Dilara Başaran, yarışmasının son 9’una kadar kalmayı başarmıştı. Yarışmada kalan son iki kadından biri olan Dilara Başaran’ın Mehmet Şefle olan bağı ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.