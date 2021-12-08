- 08 Ara 2021 - 17:58 G: 08 Ara 2021 - 17:59

Yargı Dizisinde Engin’in Defteri Dürüldü! Seyirciler Göbek Atacak, Nokta Konuldu! Ölüm Haberi Duyuruldu, Sosyal Medya Karıştı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Engin’in defteri resmen dürüldü. Seyirciye göbek attırdı, son nokta konuldu. Ölüm haberi resmen duyuruldu ve sosyal medya karıştı! Sevilerek takip edilen Yargı dizisinde gündemi derinden sarsan bir olay yaşandı! Ceylin sevenlerini çıldırtan bu durum çoğu kişiye davul zurna tutturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin, Engin’in oyunlarını çözmek için ve kendisini yapılanları ödetmek için harekete geçmişti. Öyle ki, Engin’in avukatı olan teyzesi Seda’ya Ceylin, “Onu kendi ellerimle öldürürüm” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?

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08 Ara 2021 - 17:58 Ankara- Yaşam

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