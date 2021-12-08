Yargı Dizisinde Engin’in Defteri Dürüldü! Seyirciler Göbek Atacak, Nokta Konuldu! Ölüm Haberi Duyuruldu, Sosyal Medya Karıştı!

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin, Engin’in oyunlarını çözmek için ve kendisini yapılanları ödetmek için harekete geçmişti. Öyle ki, Engin’in avukatı olan teyzesi Seda’ya Ceylin, “Onu kendi ellerimle öldürürüm” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?

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