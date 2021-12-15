- 15 Ara 2021 - 15:34 G: 15 Ara 2021 - 16:29

Masterchef Danilo Şef’in Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! 9 Yıllık İlişki 10 Dakikada Bitti, Perde Arkası Aralandı! Aldattığı Konuşulmuştu, Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna ve eşinin neden boşanmak istediği ortaya çıktı! Danilo Zanna’nın eşini aldattığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Gerçekler ise resmen titretti. İlk açıklama ise Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek Zanna’dan geldi! Peki, neler oluyor?

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında birbirlerine aşık olmuş ve hayatlarını birleştirme kararı almışlardı. 2013 yılında ise çocuklarını kucaklarını almışlardı. Şimdi ise boşanma konusu resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Ara 2021 - 15:34 Ankara- Yaşam

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