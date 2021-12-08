Survivor All Star’a Mikser Geliyor! Ortalığı Katıp Karıştıracak, Ortalığı Yıkacak! Ne Batuhan, Ne Nisa! Ağızlar Açık Kalacak! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu sene All Star olacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise All Star kadrosuna bomba bir ismin gireceği açıklandı. Seyirciler ise bu duruma “Mikser geliyor” yorumlarında bulundu! Ortalığı katıp karıştıracak olan başarılı isim, ortalığı yıkacak! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu! Survivor All Star kadrosu ise yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. Batuhan Karacakaya, Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı gibi unutulmaz isimlerin yer alacağı ifşalanan Survivor All Star kadrosuna bomba bir isim daha giriş yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.