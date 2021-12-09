ASKİ Ankara Su Kesintileri: 9 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 9 Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın su altyapısında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları esnasında su kesintileri ortaya çıkmaya bugün de devam ediyor. Yaşanacak olan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyu öncelikli gündemi haline getiriyor. Peki, ASKİ 9 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 9 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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