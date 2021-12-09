Masterchef Sergen’den Skandal Sözler! Yerden Yere Vurdu, Şeflerin Önünde Rencide Etti! Çıkışta Birbirine Girdiler, Ortalık Karıştı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümü büyük bir keyifle geçen Masterchef yarışmasında resmen kaos yaşandı! Takımları ikiye bölen Masterchef yarışması birde aralarına set çekince; gürültüden dolayı hiçbir şey duyamamışlardı. Mavi takımdan Hasan ve Tahsin, kendilerini görmeyen Araz, Sergen ve Görkem’e yaratıcılık yemeklerini anlatmıştı. Aynı şekilde Mert ve Eren’de Burcu ve Dilara’ya yaptıkları yemekleri anlatmışlardı. Tamda o anda skandal bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar….

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