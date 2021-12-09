- 09 Ara 2021 - 10:14 G: 09 Ara 2021 - 10:23

Masterchef Sergen’den Skandal Sözler! Yerden Yere Vurdu, Şeflerin Önünde Rencide Etti! Çıkışta Birbirine Girdiler, Ortalık Karıştı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Sergen’den skandal sözler! Oyunu kaybeden Mavi takım resmen iç savaş yaşadı ve Sergen, şeflerin önünde öyle şeyler dedi ki, birçok kişi bunu rencide olarak yorumladı. Çıkışta birbirine girdikleri konuşulan ikili, ağızları açık bıraktı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümü büyük bir keyifle geçen Masterchef yarışmasında resmen kaos yaşandı! Takımları ikiye bölen Masterchef yarışması birde aralarına set çekince; gürültüden dolayı hiçbir şey duyamamışlardı. Mavi takımdan Hasan ve Tahsin, kendilerini görmeyen Araz, Sergen ve Görkem’e yaratıcılık yemeklerini anlatmıştı. Aynı şekilde Mert ve Eren’de Burcu ve Dilara’ya yaptıkları yemekleri anlatmışlardı. Tamda o anda skandal bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar….

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09 Ara 2021 - 10:14 Ankara- Yaşam

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Masterchef Sergen’den Skandal Sözler! Yerden Yere Vurdu, Şeflerin Önünde Rencide Etti! Çıkışta Birbirine Girdiler, Ortalık Karıştı! mask
Masterchef Sergen’den Skandal Sözler! Yerden Yere Vurdu, Şeflerin Önünde Rencide Etti! Çıkışta Birbirine Girdiler, Ortalık Karıştı!
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