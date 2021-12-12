Sadakatsiz Dizisi Bitti! Tüm İpler Koptu, Yarıda Kesildi! Derin Yapıştı Kaldı, Yüzünü Çeviren Çevirene… “Sonunda Be”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de ipler inceldiği yerden koptu, her şey bitti! Derin, Volkan’dan duydukları karşısında yapışıp kalırken; herkesin içerisinde ise resmen rezil oldu! Ailesinden herkes Derin’e yüzünü çevirirken; birçok kişi ise “sonunda be” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ekranlara gelen son bölümde ise kriz üzerine kriz yaşanmıştı. Ali, Aras’ın defterini bulmuş ve Asya’ya “Bu ne ya böyle?” diyerek bağırmıştı. Asya ise ne yapacağını bilemez bir şekilde evde kalmıştı. Eşyalarını toplayıp evden çıkan Ali, dengeleri değiştirirken Volkan ise gününü gün etmişti. Derin ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.