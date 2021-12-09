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09 Ara 2021 - 10:40

Sadakatsiz Dizisinde İpler Koptu, Her Şey Bitti! Derin Yapıştı Kaldı, Herkesin İçerisinde Rezil Oldu! Yüzünü Çeviren Çevirene… “Sonunda Be”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de ipler inceldiği yerden koptu, her şey bitti! Derin, Volkan’dan duydukları karşısında yapışıp kalırken; herkesin içerisinde ise resmen rezil oldu! Ailesinden herkes Derin’e yüzünü çevirirken; birçok kişi ise “sonunda be” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?