- 09 Ara 2021 - 19:01

Sadakatsiz Dizisinde İpler Koptu, Her Şey Bitti! Derin Yapıştı Kaldı, Yüzünü Çeviren Çevirene… “Sonunda Be”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de ipler inceldiği yerden koptu, her şey bitti! Derin, Volkan’dan duydukları karşısında yapışıp kalırken; herkesin içerisinde ise resmen rezil oldu! Ailesinden herkes Derin’e yüzünü çevirirken; birçok kişi ise “sonunda be” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ekranlara gelen son bölümde ise kriz üzerine kriz yaşanmıştı. Ali, Aras’ın defterini bulmuş ve Asya’ya “Bu ne ya böyle?” diyerek bağırmıştı. Asya ise ne yapacağını bilemez bir şekilde evde kalmıştı. Eşyalarını toplayıp evden çıkan Ali, dengeleri değiştirirken Volkan ise gününü gün etmişti. Derin ise…

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09 Ara 2021 - 19:01 Ankara- Magazin

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