- 09 Ara 2021 - 11:04 G: 09 Ara 2021 - 11:14

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! İçine Bir Şey Giymedi, Görenleri Eritti! Eski Halinden Eser Bile Kalmadı, Nefesler Kesildi! “Yandık Be Yandık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan fizik şov! Sütyen giymeden yaptığı paylaşımla nefesleri kesen Buse Varol, görenleri resmen eritti! Eski halinden eser bırakmayan güzel oyuncu, nefesleri kesti! Hayranlarından “Yandık be yandık” yorumlarını alan başarılı oyuncu, sosyal medyayı resmen inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Camdaki Kız dizisinde yer alacağı konuşulan Buse Varol’un daha sonra ise FOX TV Ekranlarında yer alacak olan bir dizide yer alacağı ortaya çıkmıştı. Gündeme sık sık düşen Buse Varol, kısa bir süre önce ise boşanma iddialarıyla yeniden gündeme gelmişti. Parmağından tektaşını ve yüzüğünü çıkardığı konuşulan Buse Varol, ağızları açık bırakmıştı. Peki, neler oluyor?

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09 Ara 2021 - 11:04 Ankara- Yaşam

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