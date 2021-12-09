Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! İçine Bir Şey Giymedi, Görenleri Eritti! Eski Halinden Eser Bile Kalmadı, Nefesler Kesildi! “Yandık Be Yandık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan fizik şov! Sütyen giymeden yaptığı paylaşımla nefesleri kesen Buse Varol, görenleri resmen eritti! Eski halinden eser bırakmayan güzel oyuncu, nefesleri kesti! Hayranlarından “Yandık be yandık” yorumlarını alan başarılı oyuncu, sosyal medyayı resmen inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Camdaki Kız dizisinde yer alacağı konuşulan Buse Varol’un daha sonra ise FOX TV Ekranlarında yer alacak olan bir dizide yer alacağı ortaya çıkmıştı. Gündeme sık sık düşen Buse Varol, kısa bir süre önce ise boşanma iddialarıyla yeniden gündeme gelmişti. Parmağından tektaşını ve yüzüğünü çıkardığı konuşulan Buse Varol, ağızları açık bırakmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.