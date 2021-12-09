Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! İçine Bir Şey Giymedi, Görenleri Eritti! Eski Halinden Eser Bile Kalmadı, Nefesler Kesildi! “Yandık Be Yandık”

Camdaki Kız dizisinde yer alacağı konuşulan Buse Varol’un daha sonra ise FOX TV Ekranlarında yer alacak olan bir dizide yer alacağı ortaya çıkmıştı. Gündeme sık sık düşen Buse Varol, kısa bir süre önce ise boşanma iddialarıyla yeniden gündeme gelmişti. Parmağından tektaşını ve yüzüğünü çıkardığı konuşulan Buse Varol, ağızları açık bırakmıştı. Peki, neler oluyor?

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