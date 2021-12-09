Üç Kuruş Dizisinde Baybars’ın Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Aras Bulut İynemli Şoku Yaşanıyor, Gümbür Gümbür Gelecek!

Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygırlaroğlu, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin son bölümü Pazartesi günü ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde ise Bahar, Kartal’a “Babama bu şekilde davranabilecek iki kişi var. Biri illaki benim, diğer ise Baybars. Onun bir sürü vahşi hayvanı falan var. Babamın bu dünyada korkuttuğu tek kişidir Baybars” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise Nezih’i bile korkutacak kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

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