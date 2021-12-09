- 09 Ara 2021 - 19:01

Üç Kuruş Dizisinde Baybars’ın Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Aras Bulut İynemli Şoku Yaşanıyor, Gümbür Gümbür Gelecek!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinde Baybars’ın kim olacağı uzun bir süredir konuşuluyordu ki, gerçekler ortaya çıktı! Bahar’ın babasını korkutan titreten Baybars’ın Aras Bulut İynemli olacağı iddia edilince; birçok kişinin ağız resmen açık kaldı! Gümbür gümbür gelecek olan Aras Bulut İynemli’nin karakteri…

Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygırlaroğlu, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin son bölümü Pazartesi günü ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde ise Bahar, Kartal’a “Babama bu şekilde davranabilecek iki kişi var. Biri illaki benim, diğer ise Baybars. Onun bir sürü vahşi hayvanı falan var. Babamın bu dünyada korkuttuğu tek kişidir Baybars” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise Nezih’i bile korkutacak kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

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09 Ara 2021 - 19:01 Ankara- Yaşam

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