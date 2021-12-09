Masterchef Hasan’dan Evlenme Teklifi! Canlı Yayında Duyurdu, Müstakbel Eşi Duyurdu! Stüdyoyu Basmıştı, Aldattığı Bile Konuşulmuştu! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Hasan Biltekin, genç kızların kalbini yakışıklığıyla ve efendiliğiyle çalmıştı. Yakışıklılığı yüzünden binlerce takipçiye ulaşan Hasan Biltekin’in sevgilisinin olduğu ortaya çıkınca yine binlerce kişi Hasan Biltekin’i takipten çıkmıştı. Hasan Biltekin ise konu hakkında; “Hepsi gitsin hiç sorun değil. Benim için önemli olan Hülya!” yorumunda bulunmuştu. Doktor Hülya ne isterse yapan Hasan Biltekin’den skandal evlilik açıklaması geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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