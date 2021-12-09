Masterchef Hasan’dan Evlenme Teklifi! Canlı Yayında Duyurdu, Müstakbel Eşi Duyurdu! Stüdyoyu Basmıştı, Aldattığı Bile Konuşulmuştu! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’den evlenme teklifi resmen geldi! Kısa bir süre önce canlı yayında Doktor Hülya’ya iltifatlar yağdıran Hasan Biltekin’in evlenme yolunda olduklarını ise müstakbel eşi resmen duyurdu! Kısa bir süre önce aldatma iddiaları gündeme gelmiş ve Doktor Hülya adeta stüdyoyu basmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Hasan Biltekin, genç kızların kalbini yakışıklığıyla ve efendiliğiyle çalmıştı. Yakışıklılığı yüzünden binlerce takipçiye ulaşan Hasan Biltekin’in sevgilisinin olduğu ortaya çıkınca yine binlerce kişi Hasan Biltekin’i takipten çıkmıştı. Hasan Biltekin ise konu hakkında; “Hepsi gitsin hiç sorun değil. Benim için önemli olan Hülya!” yorumunda bulunmuştu. Doktor Hülya ne isterse yapan Hasan Biltekin’den skandal evlilik açıklaması geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.