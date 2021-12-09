- 09 Ara 2021 - 12:25 G: 09 Ara 2021 - 12:31

Masterchef Hasan’dan Evlenme Teklifi! Canlı Yayında Duyurdu, Müstakbel Eşi Duyurdu! Stüdyoyu Basmıştı, Aldattığı Bile Konuşulmuştu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’den evlenme teklifi resmen geldi! Kısa bir süre önce canlı yayında Doktor Hülya’ya iltifatlar yağdıran Hasan Biltekin’in evlenme yolunda olduklarını ise müstakbel eşi resmen duyurdu! Kısa bir süre önce aldatma iddiaları gündeme gelmiş ve Doktor Hülya adeta stüdyoyu basmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Hasan Biltekin, genç kızların kalbini yakışıklığıyla ve efendiliğiyle çalmıştı. Yakışıklılığı yüzünden binlerce takipçiye ulaşan Hasan Biltekin’in sevgilisinin olduğu ortaya çıkınca yine binlerce kişi Hasan Biltekin’i takipten çıkmıştı. Hasan Biltekin ise konu hakkında; “Hepsi gitsin hiç sorun değil. Benim için önemli olan Hülya!” yorumunda bulunmuştu. Doktor Hülya ne isterse yapan Hasan Biltekin’den skandal evlilik açıklaması geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Ara 2021 - 12:25 Ankara- Yaşam

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