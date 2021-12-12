Camdaki Kız'ın Melisa'sı Sınır Mınır Tanımadı! Yürekleri Hop Hop Hoplattı! Derin Yırtmaçlı Elbisesinin Giydi! Fiziğiyle Şov Yaptı, Nefesleri Kesti!

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Her Perşembe yeni bir olayı seyircilerine gösteren Camdaki Kız dizisinde Muzo’nun sahte sevgilisi olarak çıkan Yusra Geyik, nefesleri kesen bir kıyafet giyerek; öyle pozlar verdi ki, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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