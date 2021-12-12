Camdaki Kız'ın Melisa'sı Sınır Mınır Tanımadı! Yürekleri Hop Hop Hoplattı! Derin Yırtmaçlı Elbisesinin Giydi! Fiziğiyle Şov Yaptı, Nefesleri Kesti!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’a geçtiğimiz haftalarda katılan Yusra Geyik, sınırları aştı! Kasığına kadar açık olan derin yırtmaçlı elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen başarılı oyuncu; fiziğiyle şov yaptı! İşte bembeyaz dekolteli kıyafetiyle nefesleri kesen Yusra Geyik’ten çok konuşulan o pozlar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Her Perşembe yeni bir olayı seyircilerine gösteren Camdaki Kız dizisinde Muzo’nun sahte sevgilisi olarak çıkan Yusra Geyik, nefesleri kesen bir kıyafet giyerek; öyle pozlar verdi ki, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.