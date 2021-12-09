Hakan Ural’dan Skandal Sözler! Sağlıkçıları Ayağa Kaldırmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! “Özür Dile” Denilmişti...

Geçtiğimiz günlerde Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında sağlıkçılar için “İki dakika delikanlı olalım. Sen olsaydın gözünü çıkarırsın” yorumunda bulunmuştu. Bunun üzerine Tuğba Algül ise “Yapardım” yorumunda bulunmuştu. Çok geçmeden Twitter ayağa kalkmış ve “Özür dile Hakan Ural” etiketi gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Hakan Ural’dan şok bir açıklama geldi!

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