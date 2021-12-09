Hakan Ural’dan Skandal Sözler! Sağlıkçıları Ayağa Kaldırmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! “Özür Dile” Denilmişti...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Ural’dan skandal sözler! Sağlıkçıları ayağa kaldıran Hakan Ural’a “Özür dile” denilmişti. Bunun üzerine Hakan Ural ise sabah saatlerinde skandal bir açıklamada bulundu! Twitter’ı çalkalayan bu olay, Türk Tabipleri Birliğini de ayağa kaldırmıştı. Peki, Hakan Ural neler dedi?
Geçtiğimiz günlerde Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında sağlıkçılar için “İki dakika delikanlı olalım. Sen olsaydın gözünü çıkarırsın” yorumunda bulunmuştu. Bunun üzerine Tuğba Algül ise “Yapardım” yorumunda bulunmuştu. Çok geçmeden Twitter ayağa kalkmış ve “Özür dile Hakan Ural” etiketi gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Hakan Ural’dan şok bir açıklama geldi!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.