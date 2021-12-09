- 09 Ara 2021 - 19:02

Hakan Ural’dan Skandal Sözler! Sağlıkçıları Ayağa Kaldırmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! “Özür Dile” Denilmişti...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Ural’dan skandal sözler! Sağlıkçıları ayağa kaldıran Hakan Ural’a “Özür dile” denilmişti. Bunun üzerine Hakan Ural ise sabah saatlerinde skandal bir açıklamada bulundu! Twitter’ı çalkalayan bu olay, Türk Tabipleri Birliğini de ayağa kaldırmıştı. Peki, Hakan Ural neler dedi?

Geçtiğimiz günlerde Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında sağlıkçılar için “İki dakika delikanlı olalım. Sen olsaydın gözünü çıkarırsın” yorumunda bulunmuştu. Bunun üzerine Tuğba Algül ise “Yapardım” yorumunda bulunmuştu. Çok geçmeden Twitter ayağa kalkmış ve “Özür dile Hakan Ural” etiketi gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Hakan Ural’dan şok bir açıklama geldi!

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09 Ara 2021 - 19:02 Ankara- Yaşam

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