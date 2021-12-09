Burçların Şanslı Günleri Ve Şans Sayıları Hangileridir? Burçlara Göre Uğurlu Günler Ve Rakamlar

Her burcun uğurlu sayısı ve günü birbirine göre farklılık gösterebiliyor. Buna göre bazı burcun insanları tek rakamlı sayılar ile şans bulabiliyorken; bazı burcun insanları şansı bulmak için dört haneli rakamlara kadar çıkması gerekiyor. Öte yandan her burcun insanı uğur gününde önemli bir iş yaptığında bu etkiyi gözleyebiliyor! Peki, burçların şanslı günleri ve şans sayıları hangileridir? İşte, burçlara göre uğurlu günler ve rakamlar…



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