Burçların Şanslı Günleri Ve Şans Sayıları Hangileridir? Burçlara Göre Uğurlu Günler Ve Rakamlar
Her burcun uğurlu sayısı ve günü birbirine göre farklılık gösterebiliyor. Buna göre bazı burcun insanları tek rakamlı sayılar ile şans bulabiliyorken; bazı burcun insanları şansı bulmak için dört haneli rakamlara kadar çıkması gerekiyor. Sizde şanslı günleri ve sayıları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun uğurlu sayısı ve günü birbirine göre farklılık gösterebiliyor. Buna göre bazı burcun insanları tek rakamlı sayılar ile şans bulabiliyorken; bazı burcun insanları şansı bulmak için dört haneli rakamlara kadar çıkması gerekiyor. Öte yandan her burcun insanı uğur gününde önemli bir iş yaptığında bu etkiyi gözleyebiliyor! Peki, burçların şanslı günleri ve şans sayıları hangileridir? İşte, burçlara göre uğurlu günler ve rakamlar…
Detaylar diğer sayfada!
09 Ara 2021 - 18:56 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.