Anasayfa/

Foto Galeri/

09 Ara 2021 - 19:02

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Bu Ölüm Milyonları Ağlatacak, Demir’den Sonra Tüm İpler Kopacak!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’dan Züleyha resmen ayrılıyor! Bu ölüm milyonları ağlatacak, Demir’den sonra bunun yaşanması seyirciyi delirtecek! Tüm ipleri kopartan bu durum ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında sosyal medya ise çalkalanmaya başlandı! Peki, neler oluyor?