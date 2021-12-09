- 09 Ara 2021 - 19:02

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Bu Ölüm Milyonları Ağlatacak, Demir’den Sonra Tüm İpler Kopacak!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’dan Züleyha resmen ayrılıyor! Bu ölüm milyonları ağlatacak, Demir’den sonra bunun yaşanması seyirciyi delirtecek! Tüm ipleri kopartan bu durum ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında sosyal medya ise çalkalanmaya başlandı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecekti. Her bölümünde büyük bir heyecan yaşatan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde Fikret ve Mehmet Kara iyice yakınlaşmıştı. Yeni bölüm fragmanı ise kısa bir süre önce yayınlandı ve ağızlar açık kaldı! Peki, neler oluyor?

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09 Ara 2021 - 19:02 Ankara- Yaşam

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