- 09 Ara 2021 - 14:26 G: 09 Ara 2021 - 14:30

Hande Doğandemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Kutsi İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Şimdilerde yeni dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Doğandemir, televizyon izleyicisini yakın markajına çoktan girdi. Hande Doğandemir’in yaşını duyan seyircisi şaşkınlığını gizleyemezken; canlandıracağı karaktere de bir hayli hayret etti. İşte Doğandemir ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Şimdilerde yeni dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Doğandemir, televizyon izleyicisini yakın markajına çoktan girdi. Hande Doğandemir’in yaşını duyan seyircisi şaşkınlığını gizleyemezken; canlandıracağı karaktere de bir hayli hayret etti. Öte yandan Hande Doğandemir’in seyircisini en çok şaşırtan şey dizideki partneri Kutsi ile arasındaki yaş farkı oldu! Peki, Hande Doğandemir kimdir, aslen nerelidir? Hande Doğandemir kaç yaşında? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

09 Ara 2021 - 14:26 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Bu Ölüm Milyonları Ağlatacak, Demir’den Sonra Tüm İpler Kopacak! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Bu Ölüm Milyonları Ağlatacak, Demir’den Sonra Tüm İpler Kopacak! Neler Oluyor?
Hakan Ural’dan Skandal Sözler! Sağlıkçıları Ayağa Kaldırmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! “Özür Dile” Denilmişti, Twitter Çalkalanıyor! mask
Hakan Ural’dan Skandal Sözler! Sağlıkçıları Ayağa Kaldırmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! “Özür Dile” Denilmişti, Twitter Çalkalanıyor!
Camdaki Kız Dizisinin Melisa’sı Sınırları Aştı! Kasığına Kadar Derin Yırtmaçlı Elbisesinin Altına Hiçbir Şey Giymedi! Fiziğiyle Şov Yaptı, Nefesleri Kesti! mask
Camdaki Kız Dizisinin Melisa’sı Sınırları Aştı! Kasığına Kadar Derin Yırtmaçlı Elbisesinin Altına Hiçbir Şey Giymedi! Fiziğiyle Şov Yaptı, Nefesleri Kesti!
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Salladı! Instagram’ı Resmen İnletti, Ortalığı Karıştırdı! Yıllar Önce Yaşadığı O Olay… mask
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Salladı! Instagram’ı Resmen İnletti, Ortalığı Karıştırdı! Yıllar Önce Yaşadığı O Olay…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! İçine Bir Şey Giymedi, Görenleri Eritti! Eski Halinden Eser Bile Kalmadı, Nefesler Kesildi! “Yandık Be Yandık” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! İçine Bir Şey Giymedi, Görenleri Eritti! Eski Halinden Eser Bile Kalmadı, Nefesler Kesildi! “Yandık Be Yandık”
Masterchef Sergen’den Skandal Sözler! Yerden Yere Vurdu, Şeflerin Önünde Rencide Etti! Çıkışta Birbirine Girdiler, Ortalık Karıştı! mask
Masterchef Sergen’den Skandal Sözler! Yerden Yere Vurdu, Şeflerin Önünde Rencide Etti! Çıkışta Birbirine Girdiler, Ortalık Karıştı!
Masterchef Yarışmasında Dilara Diskalifiye Edildi! Aynı Hatayı İki Kez Yapınca Mehmet Şef Gözünün Yaşına Bakmadı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil” mask
Masterchef Yarışmasında Dilara Diskalifiye Edildi! Aynı Hatayı İki Kez Yapınca Mehmet Şef Gözünün Yaşına Bakmadı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil”
Masterchef Pelin’den Şok Hasan Açıklaması! İsimleri Aşk Dedikodularına Karışmıştı, Her Şeyi İfşa Etti! Kimse Bunu Beklemiyordu! mask
Masterchef Pelin’den Şok Hasan Açıklaması! İsimleri Aşk Dedikodularına Karışmıştı, Her Şeyi İfşa Etti! Kimse Bunu Beklemiyordu!
Masterchef Yarışmasının Final Tarihi Açıklandı! Şampiyon Tartışmaları Çığ Gibi Büyüyor! mask
Masterchef Yarışmasının Final Tarihi Açıklandı! Şampiyon Tartışmaları Çığ Gibi Büyüyor!
İbrahim Tatlıses Sanal Linç Kurbanı Olmuştu, O Kurumdan Açıklama Geldi! Twitter’ı Sallamıştı... mask
İbrahim Tatlıses Sanal Linç Kurbanı Olmuştu, O Kurumdan Açıklama Geldi! Twitter’ı Sallamıştı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hangi Burç İlk Bakışta Aşık Olur? İşte Günde En Az 3 Kere Aşık Olan Burçlar! mask
Hangi Burç İlk Bakışta Aşık Olur? İşte Günde En Az 3 Kere Aşık Olan Burçlar!
Maç Tutkunu Burçların ''Hadi Canım!'' Dedirten Totemleri Nelerdir? mask
Maç Tutkunu Burçların ''Hadi Canım!'' Dedirten Totemleri Nelerdir?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Bu Ölüm Milyonları Ağlatacak, Demir’den Sonra Tüm İpler Kopacak! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Bu Ölüm Milyonları Ağlatacak, Demir’den Sonra Tüm İpler Kopacak! Neler Oluyor?
Burçların Şanslı Günleri Ve Şans Sayıları Hangileridir? Burçlara Göre Uğurlu Günler Ve Rakamlar mask
Burçların Şanslı Günleri Ve Şans Sayıları Hangileridir? Burçlara Göre Uğurlu Günler Ve Rakamlar
Şans Oyunlarında En Şanslı Burç Hangisidir? En Zenginler Hangi Burçtan Çıkar? mask
Şans Oyunlarında En Şanslı Burç Hangisidir? En Zenginler Hangi Burçtan Çıkar?
Hakan Ural’dan Skandal Sözler! Sağlıkçıları Ayağa Kaldırmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! “Özür Dile” Denilmişti, Twitter Çalkalanıyor! mask
Hakan Ural’dan Skandal Sözler! Sağlıkçıları Ayağa Kaldırmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! “Özür Dile” Denilmişti, Twitter Çalkalanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status