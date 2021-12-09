Hande Doğandemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Kutsi İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Şimdilerde yeni dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Doğandemir, televizyon izleyicisini yakın markajına çoktan girdi. Hande Doğandemir’in yaşını duyan seyircisi şaşkınlığını gizleyemezken; canlandıracağı karaktere de bir hayli hayret etti. İşte Doğandemir ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Şimdilerde yeni dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Doğandemir, televizyon izleyicisini yakın markajına çoktan girdi. Hande Doğandemir’in yaşını duyan seyircisi şaşkınlığını gizleyemezken; canlandıracağı karaktere de bir hayli hayret etti. Öte yandan Hande Doğandemir’in seyircisini en çok şaşırtan şey dizideki partneri Kutsi ile arasındaki yaş farkı oldu! Peki, Hande Doğandemir kimdir, aslen nerelidir? Hande Doğandemir kaç yaşında? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
09 Ara 2021 - 14:26 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.