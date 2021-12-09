Hande Doğandemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Kutsi İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Şimdilerde yeni dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Doğandemir, televizyon izleyicisini yakın markajına çoktan girdi. Hande Doğandemir’in yaşını duyan seyircisi şaşkınlığını gizleyemezken; canlandıracağı karaktere de bir hayli hayret etti. Öte yandan Hande Doğandemir’in seyircisini en çok şaşırtan şey dizideki partneri Kutsi ile arasındaki yaş farkı oldu! Peki, Hande Doğandemir kimdir, aslen nerelidir? Hande Doğandemir kaç yaşında? İşte, detaylar…



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