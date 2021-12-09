Survivor İlayda ve İsmail’den Şok Olay! Acun Ilıcalı Takımları Giyecek! İlişkilerinde Boyut Atladılar, İsmail Balaban Resmen Duyurdu! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran İsmail Balaban ve İlayda Şeker, yaz aylarında sevgili olduklarını duyurmuştu. Şimdi ise ikiliden skandal şok geldi! Acun Ilıcalı’nın takımları giyeceği ortaya çıkarken; iki sevgilisi ise ilişkilerinde boyut atladılar! İsmail Balaban resmen duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Survivor yarışmasından sonra sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan ikili aşk paylaşımlarını da yapmışlardı. Şimdi ise İsmail Balaban ve İlayda Şeker, ilişkilerinde boyut atladılar ve şok bir paylaşım yaptılar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.